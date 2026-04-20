櫻坂46・村山美羽がメイクでイメチェン！「話しかけやすい雰囲気で､人見知りを解消したい」

なりたいを叶える好感触メイクで人間関係を強化。櫻坂46・村山美羽さんの「話しかけやすい雰囲気で､人見知りを解消したい」というお悩みを解消！

ORDER SHEET

村山

話しかけやすい雰囲気で､人見知りを解消したい。

MAKE UP POINT

オレンジの溶け込みチークを広範囲に入れて柔らかい印象に。

「今季チークは広範囲に溶け込むように入れるのが可愛い。チーク、リップ、シャドウともにコーラルオレンジでワントーンに。自まつ毛を生かしてマスカラはなし、目元には黒のアイライナーだけを引くと引き締まります」（徳永さん）

item

A パステルペタル ブラッシュ 07 \4,620（ジルスチュアート ビューティ TEL. 0120-878-652）

B LUNASOL フュージングカラーリップス 07 \4,620（カネボウ化粧品 TEL. 0120-518-520）

C モノ ルックアイズ e MS-01 \4,290（SUQQU TEL. 0120-988-761）