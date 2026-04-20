ファッションにおいてなかなか解決しにくい腰まわりの悩み。コーデを考えるときに体型カバーを優先すると、アイテム選びも慎重になりがちです。そんな大人の悩みに寄り添ってくれそうなのが、【ワークマン】のチュニック。程よい丈感とゆとりのあるシルエットで、気になる部分を自然にカバーしてくれそうです。デイリーに取り入れやすいアイテムを厳選してご紹介するので、ぜひチェックしてみて。