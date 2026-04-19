「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」は、ボタンひとつで3種類の抽出方法（ドリップスタイル、アメリカーノスタイル、高圧エスプレッソ）を自動で実現できるコーヒーメーカーです。2026年4月、新たにラインアップが拡充されました。「いつかコーヒーメーカーが欲しいな......」と思っていた記者が編集部で試してみました。3種類の抽出を1台で。 新作の「ネオ カフェ シェア おうちでスターバックス セット」には、ブロンズカラーを