水瓶座・女性の運勢 家族や日常生活方面の状況に対し、強い反発を感じそうなタイミングです。水瓶座はそもそも「自分を変えていこう」という強い意欲を抱いていますが、それを応援し前向きな刺激を与える人間関係や状況にも恵まれ、いままさに具体的な手ごたえを得つつあるところでしょう。が、家族やプライベートな状況はそれをまったく考慮せず、水瓶座に対し自分の要求をしてくる感じです。たしかにそれは大事なのかもし