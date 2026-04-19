水瓶座・女性の運勢

家族や日常生活方面の状況に対し、強い反発を感じそうなタイミングです。水瓶座はそもそも「自分を変えていこう」という強い意欲を抱いていますが、それを応援し前向きな刺激を与える人間関係や状況にも恵まれ、いままさに具体的な手ごたえを得つつあるところでしょう。が、家族やプライベートな状況はそれをまったく考慮せず、水瓶座に対し自分の要求をしてくる感じです。たしかにそれは大事なのかもしれませんが…結構なストレスになるのでは。たぶん完全に自分を押し殺すのは無理（その必要もない）なので、うまく気持ちを切り替えてやりましょう！

水瓶座・男性の運勢

家庭内の状況や、家族との関係性に要注意の時期です。現在の水瓶座は強い挑戦意欲を胸に、積極的に新しい状況に飛び込んでいっているところでしょう。大変ではありますが、協力的な状況や誰かもいて、すでに大きな手ごたえを感じられているはずです。が、家族を筆頭としたプライベートな方面はそんな水瓶座の状態はまったく考慮せず、ぐいぐい割って入ってくるのかも。実際大切なことなのかもしれませんが、抱えるストレスも相当なものなのでは。何とか心のバランスを取り、やりたいこともやり続けましょう。我慢しても続かないですよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ