女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年4月27日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝配偶者の不倫が人生を思いがけない方向へ急転させることがある。許せずにすぐ離婚する人もいるだろうし、再構築を目指す人もいるだろう。だが、選択肢が見つからず、許したわけではないが同居せざるを得ないというケースもある。◆結婚してからず