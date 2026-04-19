4月18日終了時点の順位と勝ち点明治安田J1百年構想リーグの第11節が4月18日に行われた。EASTでは鹿島アントラーズが勝利して暫定首位を維持し、WESTではヴィッセル神戸が勝ち点25で暫定1位に位置している。EASTでは、鹿島が浦和レッズに1-0で勝利し、勝ち点29で1位となった。FC東京は勝ち点23で2位。FC町田ゼルビアは勝ち点22で3位となっている。上位3チームのなかでは、首位の鹿島が2位のFC東京に勝ち点6の差をつけている。