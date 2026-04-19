2026年4月17日現在、ファミリーレストラン「サイゼリヤ」の地域限定デザートが、SNSで注目を集めています。イタリアで長年愛されているチェリーソースのドルチェ（デザート）です。コーヒーやフォッカチオとも合うチェリーソースのデザートは2種類あります。●チェリーソースのミルクジェラート（450円）甘酸っぱいチェリーソースの味わいが濃厚なミルクのコクを引き立てます。●チェリーソースのティラミス（500円）チェリーソー