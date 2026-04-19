相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』。本日4月19日（日）放送の同番組の舞台は、神奈川県横浜市青葉区に位置するいちご農園。ゲストに日本を代表するパティシエ・鎧塚俊彦を迎え、小峠英二（バイきんぐ）、澤部佑（ハライチ）とともに、今が旬のいちごスイーツを学ぶ。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回お世話になるのは、税理士と保育園経営も兼業し、さらに競泳でア