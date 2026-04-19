仕事から帰宅するとパートナーが夕飯を作って待っていてくれる。共働き世帯にはこれ以上ない幸せに思えるが、その善意が必ずしも「助かる」とは限らないようだ。ガールズちゃんねるに4月上旬、せっかくの夫の料理を「控えてほしい」と切実に訴えるトピックが立った。トピ主は、先月から正社員として仕事に復帰したばかりの女性。数分先に帰宅する夫が夕飯を担当してくれているが、その内容に疲弊しているという。「どうしろと言う