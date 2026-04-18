◇プロ野球セ・リーグヤクルト4xー3巨人（4月18日、神宮球場）9回に守護神のライデル・マルティネス投手が2失点でサヨナラ負けを喫した巨人。阿部慎之助監督は「長いシーズンだし、こういうこともある。スワローズの勢いがまさったっていう、そういうところですね」と落ち着いた口調で語りました。6回99球を投げ、1失点だった先発のマタ投手については「また次につなげて。外国人枠のこともあるので、これからちょっと考えます」