◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト4xー3巨人（4月18日、神宮球場）

9回に守護神のライデル・マルティネス投手が2失点でサヨナラ負けを喫した巨人。阿部慎之助監督は「長いシーズンだし、こういうこともある。スワローズの勢いがまさったっていう、そういうところですね」と落ち着いた口調で語りました。

6回99球を投げ、1失点だった先発のマタ投手については「また次につなげて。外国人枠のこともあるので、これからちょっと考えます」としました。

巨人はルシアーノ投手を中継ぎとして1軍にあげたいという意向を示していますが、外国人登録枠の関係上、現在登録されている5人の外国人選手の誰かを落とさない限り、ルシアーノ投手を1軍で投げさせることはできません。次週は試合が5試合しかないため、先発として結果を残したウィットリー投手とマタ投手のどちらかを落として、ルシアーノ投手を中継ぎとしてあげるかどうかを話し合うことになりそうです。