新生活が始まる季節には着回し力の高いアイテムが大活躍しそうな予感...！そこで今回は、三浦理奈とともに、ロマンティックな魅力を演出できる「ドット柄ミニスカート」の着回しコーデを4つご紹介します。柄のみならず、シュリンク加工されたデザインで乙女な雰囲気を存分に楽しめる♡Item 着回すアイテムはこちら♡ドット柄ミニスカートロマンティックな魅力を演出できるドット柄は引き続きトレンド継続中。柄のみなら