ロマンティックな魅力を演出♡ デザイン性の高い【ドット柄ミニスカート】着回し集

新生活が始まる季節には着回し力の高いアイテムが大活躍しそうな予感...！そこで今回は、三浦理奈とともに、ロマンティックな魅力を演出できる「ドット柄ミニスカート」の着回しコーデを4つご紹介します。柄のみならず、シュリンク加工されたデザインで乙女な雰囲気を存分に楽しめる♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ ドット柄ミニスカート ロマンティックな魅力を演出できるドット柄は引き続きトレンド継続中。柄のみならず、シュリンク加工されたデザインで乙女な雰囲気を存分に楽しめる。 ドット柄ミニスカート 9,900円／dazzlin

Cordinate 好バランスなモノトーンコーデ やわらかいニュアンスでまとめた、モノトーンコーデ。ドット柄にはシンプルアイテムで調和して♡ ドット柄ミニスカートは着回し。カーディガンとキャミソールのセット 8,998円／SLY（バロックジャパンリミテッド）リボンバレッタ 3,300円／idem（アンティローザ）イヤリング 2,200円／GOLDY タイツ 1,100円／靴下屋（Tabio） 着回し1POINT♡ キャミはインナー以外でも使うべし キャミ＝インナーのイメージが強いけど、ビスチエとしても使ってみることで着回し力は一気に向上♡ ピタッとしたシルエットを作ることで、女みもアップするんです！

Cordinate ふんわりガーリーな春コーデ ふんわりシルエット×淡い色が映える春コーデ。メガネやヘアアクセの存在感が、こなれた印象を引き立てる♡ ドット柄ミニスカートは着回し。キャミソール（カーディガンとキャミソールのセット）8,998円／SLY（バロックジャパンリミテッド）ジップブラウス（ジップブラウスとスカートのセット）16,940円／REDYAZEL ルミネエスト新宿店 レースシュシュ 3,520円／Carmelo（アンティローザ）メガネ 13,000円／OWNDAYS ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）バレエシューズ 11,900円／NADIA FLORES EN EL CORAZON



Cordinate 可愛さを詰め込んだガーリーコーデ レースを施して可愛さを詰め込んだガーリーコーデ。ミニスカだけど肌見せ範囲を狭めればヘルシーに決まる♡ ドット柄ミニスカートは着回し。キャミソール（カーディガンとキャミソールのセット）8,998円／SLY（バロックジャパンリミテッド）ジップブラウス（ジップブラウスとスカートのセット）16,940円／REDYAZEL ルミネエスト新宿店 レースソックス 2,420円／靴下屋（Tabio）

Cordinate 儚げピュア×モテコーデ 全身を白で統一して透明感アップ◎。儚げなオトナフェミニンスタイルで、モテもしっかり狙う♡ ドット柄ミニスカートは着回し。カーディガン（カーディガンとキャミソールのセット）8,998円／SLY（バロックジャパンリミテッド）バラつきヘアゴム 1,490円／NADIA FLORES EN EL CORAZON レーススカーフ 2,750円／dazzlin 着回し1POINT♡ 甘党さんはレーススカーフが使える♡ 使い方自由自在なスカーフ。甘々なお洋服が好きなコは、レース素材を選ぶべし！主張はひかえめながら、ふわっと巻くだけでコーデ全体の糖度を引き上げてくれるんです♡ 撮影／tAiki、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／三浦理奈（本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海