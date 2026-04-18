ロマンティックな魅力を演出♡ デザイン性の高い【ドット柄ミニスカート】着回し集
新生活が始まる季節には着回し力の高いアイテムが大活躍しそうな予感...！そこで今回は、三浦理奈とともに、ロマンティックな魅力を演出できる「ドット柄ミニスカート」の着回しコーデを4つご紹介します。柄のみならず、シュリンク加工されたデザインで乙女な雰囲気を存分に楽しめる♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
ドット柄ミニスカート
ロマンティックな魅力を演出できるドット柄は引き続きトレンド継続中。柄のみならず、シュリンク加工されたデザインで乙女な雰囲気を存分に楽しめる。
Cordinate 好バランスなモノトーンコーデ
やわらかいニュアンスでまとめた、モノトーンコーデ。ドット柄にはシンプルアイテムで調和して♡
着回し1POINT♡
キャミはインナー以外でも使うべし
キャミ＝インナーのイメージが強いけど、ビスチエとしても使ってみることで着回し力は一気に向上♡ ピタッとしたシルエットを作ることで、女みもアップするんです！
Cordinate ふんわりガーリーな春コーデ
ふんわりシルエット×淡い色が映える春コーデ。メガネやヘアアクセの存在感が、こなれた印象を引き立てる♡
Cordinate 可愛さを詰め込んだガーリーコーデ
レースを施して可愛さを詰め込んだガーリーコーデ。ミニスカだけど肌見せ範囲を狭めればヘルシーに決まる♡
Cordinate 儚げピュア×モテコーデ
全身を白で統一して透明感アップ◎。儚げなオトナフェミニンスタイルで、モテもしっかり狙う♡
着回し1POINT♡
甘党さんはレーススカーフが使える♡
使い方自由自在なスカーフ。甘々なお洋服が好きなコは、レース素材を選ぶべし！主張はひかえめながら、ふわっと巻くだけでコーデ全体の糖度を引き上げてくれるんです♡
撮影／tAiki、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／三浦理奈（本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海