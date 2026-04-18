犬がおもちゃを振り回す理由 1.犬本来の狩猟本能の名残による行動 犬がおもちゃを振り回すのは、犬本来の狩猟本能の名残による行動です。 愛犬に狩猟本能があるとは思えない…と感じるかもしれませんが、狩猟をして暮らしていた祖先から受け継いだ本能です。 狩猟では、獲物を捕らえた後、首をブンブンと振って仕留めます。おもちゃを振り回す行動は、獲物に致命傷を与えるための重要な動作なのです。 狩猟本