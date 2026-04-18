ワイモバイルのオンラインストアのひとつであるヤフー店で、スマートフォンが割引価格で購入できる「GWセール」が始まった。期間は、5月11日14時59分まで。 たとえば、「OPPO Reno13 A」が3万1392円→2万6640円、「iPhone 14 128GB」（ソフトバンク認定中古品）が3万2760円→2万7360円で一括購入できる。また「iPhone 17e 256GB」は、端末返却プログラム「新トクするサポート」の利用で、支払総