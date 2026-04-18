【モデルプレス＝2026/04/18】ティファニーは2026年4月16日（現地時間）、ブルー ブック2026の発表を記念し、ニューヨークのパーク・アベニュー・アーモリーにてセレブレーションを開催。長澤まさみやBLACKPINK（ブラックピンク）のROSE（ロゼ）が訪れた。【写真】38歳国民的女優、胸元ざっくりドレスで美肌全開◆長澤まさみら、ジュエリー身にまとい登場本セレブレーションには、長澤が至高のハイジュエリーを美しくまとい登場し