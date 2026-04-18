ホタルイカが浜辺に打ち上げられる「ホタルイカの身投げ」を求めて、富山市の海岸には、昨夜からきょう未明にかけて大勢の人が集まりました。「ホタルイカの身投げ」は、産卵のために深海から浮上したホタルイカが浜に打ち上げられる現象で、月明かりがない新月の前後に起こりやすいと言われています。新月を迎えた昨夜からきょう未明にかけて浜黒崎海岸には、ホタルイカを捕まえようと人々が集まりました。しかし、ホタルイカはな