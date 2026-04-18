名古屋・栄を拠点に活動するSKE48が2026年3月に36枚目のシングル「サンダルだぜ」を発売した。夏をイメージした王道アイドルソングで、SKE48としては久々の「夏曲」だ。22年に加入した大村杏さん（20）が初めてセンターポジションに抜擢され、「笑顔でフレッシュで、さわやかなSKE48」をアピール。大村さん、相川暖花さん（22）、伊藤虹々美さん（17）、熊崎晴香さん（28）、河村優愛さん（20）の5人に、新曲の魅力や新年度に向け