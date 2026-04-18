2022年6月、韓国のボーイズグループ「BTS」は兵役義務の履行のため、メンバー7人全員が兵役を終えるまでの間、グループ活動を休止することを発表した。同年12月、最年長メンバーであるJINが最初に入隊した。1年半を経た2024年6月、最初に兵役を終えたのも彼だ。他のメンバーが兵役を終えるのを待つJINは、ソロ活動を通じて、（2026年の）BTS復活の瞬間を温めるかのように、グループの留守番役を担った。「世界的なボーイズグル