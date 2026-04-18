BTSの何がそんなにすごいのか？メンバー7人の兵役・3年9ヶ月もの休止期間を乗り越えられたワケとは
2022年6月、韓国のボーイズグループ「BTS」は兵役義務の履行のため、メンバー7人全員が兵役を終えるまでの間、グループ活動を休止することを発表した。
同年12月、最年長メンバーであるJINが最初に入隊した。1年半を経た2024年6月、最初に兵役を終えたのも彼だ。他のメンバーが兵役を終えるのを待つJINは、ソロ活動を通じて、（2026年の）BTS復活の瞬間を温めるかのように、グループの留守番役を担った。
「世界的なボーイズグループ」と形容されるBTSが世界的であり続ける理由について、JINという存在を中心に考えてみたい。“イケメン研究家”加賀谷健が解説する。
◆BTS長男JINの美声は地中海から聞こえる？
2026年3月21日、世界的ボーイズグループ「BTS」のカムバック公演、その名も『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』が、韓国ソウル市内の光化門広場で開催された。待望の瞬間を待っていたARMY（BTSファン）たちが世界中から集結。熱狂のライブはNetflixでリアルタイム世界配信された。
一曲目は「Body to Body」だった。2022年6月リリースのアンソロジーアルバム『Proof』以来、約3年9ヶ月ぶりにリリースした最新フルアルバム『ARIRANG』の1stトラックであり、韓国民謡「アリラン」（ARIRANG）をサンプリングしている。最新曲に伝統を織り込みながら、新しい歴史を刻んだ。
そんなカムバックに相応しいパフォーマンス中、最年長メンバーJINが、さりげなくも美しい歌声を吹き込んでいたことに胸を打たれた。同曲で彼が担当する最初のソロパート“Somebody like you”に傾聴すれば、BTS長男の美声が以前にも増して洗練されていることがわかる。
何を隠そう、JINペン（推し）の筆者は、この美声を世界の中心音だとさえ思った。これは言い過ぎではない。さらに意外に思われるかもしれないが、我らがJINの美声は韓国から遥か遠く、世界史上、文明の源流（中心）と考えられることも多い地中海世界から聞こえてくる気がする……。
◆除隊後の期間、復活の火をたやさなかった
というのも、復活ライブの翌週3月27日にNetflixで世界配信されたドキュメンタリー映画『BTS:THE RETURN』が、ギリシア神話に着想を得ていることと関係している。
同作の監督バオ・グエンは、ARMYの元に帰還したBTSのストーリーを、オデュッセウスの物語になぞらえている。ホメロスの叙事詩『オデュッセイア』の主人公である、英雄オデュッセウスだ。
「トロイの木馬」で有名なトロイア戦争を勝利に導いた知将オデュッセウスは、故郷イタケに帰還するまで10年かかった。彼は地中海を漂流し続けたのだ。海から海を行く過程では恐ろしい怪物に遭遇することもあった。多くの船乗りを、その美しい歌声で惑わせた魔女セイレーン。姿形は半人半獣の鳥人間といったところか。
大英博物館にある壺絵には、オデュッセウスが難を逃れる場面が描かれている。彼が帆柱に括り付けられているのは、美声をどうしても聴きたいと思ってしまうからだ。
世界的なコーヒーチェーン「スターバックス」の創業者が、セイレーンのように人々を魅了するコーヒーを提供したいという思いをロゴに込めたエピソードは有名である。
セイレーンは地中海広域で誘惑の存在として恐れられたが、例えば、ソロ曲「Running Wild」や「Don’t Say You Love Me」など、怒涛のファルセットを駆使するJINの美声もまた、リスナーをたちまち虜にする。
ナチュラルなハイテナーともいえる甘い声は魔力そのものではないか。それでいて親父ギャグを連発するところは少し塩辛い。これは、特にティレニア海沿いのリグーリア州（イタリア）など、高塩分濃度の地中海に由来する成分が含まれているのかも……？
同年12月、最年長メンバーであるJINが最初に入隊した。1年半を経た2024年6月、最初に兵役を終えたのも彼だ。他のメンバーが兵役を終えるのを待つJINは、ソロ活動を通じて、（2026年の）BTS復活の瞬間を温めるかのように、グループの留守番役を担った。
◆BTS長男JINの美声は地中海から聞こえる？
2026年3月21日、世界的ボーイズグループ「BTS」のカムバック公演、その名も『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』が、韓国ソウル市内の光化門広場で開催された。待望の瞬間を待っていたARMY（BTSファン）たちが世界中から集結。熱狂のライブはNetflixでリアルタイム世界配信された。
一曲目は「Body to Body」だった。2022年6月リリースのアンソロジーアルバム『Proof』以来、約3年9ヶ月ぶりにリリースした最新フルアルバム『ARIRANG』の1stトラックであり、韓国民謡「アリラン」（ARIRANG）をサンプリングしている。最新曲に伝統を織り込みながら、新しい歴史を刻んだ。
そんなカムバックに相応しいパフォーマンス中、最年長メンバーJINが、さりげなくも美しい歌声を吹き込んでいたことに胸を打たれた。同曲で彼が担当する最初のソロパート“Somebody like you”に傾聴すれば、BTS長男の美声が以前にも増して洗練されていることがわかる。
何を隠そう、JINペン（推し）の筆者は、この美声を世界の中心音だとさえ思った。これは言い過ぎではない。さらに意外に思われるかもしれないが、我らがJINの美声は韓国から遥か遠く、世界史上、文明の源流（中心）と考えられることも多い地中海世界から聞こえてくる気がする……。
◆除隊後の期間、復活の火をたやさなかった
というのも、復活ライブの翌週3月27日にNetflixで世界配信されたドキュメンタリー映画『BTS:THE RETURN』が、ギリシア神話に着想を得ていることと関係している。
同作の監督バオ・グエンは、ARMYの元に帰還したBTSのストーリーを、オデュッセウスの物語になぞらえている。ホメロスの叙事詩『オデュッセイア』の主人公である、英雄オデュッセウスだ。
「トロイの木馬」で有名なトロイア戦争を勝利に導いた知将オデュッセウスは、故郷イタケに帰還するまで10年かかった。彼は地中海を漂流し続けたのだ。海から海を行く過程では恐ろしい怪物に遭遇することもあった。多くの船乗りを、その美しい歌声で惑わせた魔女セイレーン。姿形は半人半獣の鳥人間といったところか。
大英博物館にある壺絵には、オデュッセウスが難を逃れる場面が描かれている。彼が帆柱に括り付けられているのは、美声をどうしても聴きたいと思ってしまうからだ。
世界的なコーヒーチェーン「スターバックス」の創業者が、セイレーンのように人々を魅了するコーヒーを提供したいという思いをロゴに込めたエピソードは有名である。
セイレーンは地中海広域で誘惑の存在として恐れられたが、例えば、ソロ曲「Running Wild」や「Don’t Say You Love Me」など、怒涛のファルセットを駆使するJINの美声もまた、リスナーをたちまち虜にする。
ナチュラルなハイテナーともいえる甘い声は魔力そのものではないか。それでいて親父ギャグを連発するところは少し塩辛い。これは、特にティレニア海沿いのリグーリア州（イタリア）など、高塩分濃度の地中海に由来する成分が含まれているのかも……？