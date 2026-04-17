「私の彼氏に限って浮気なんて…」と思っていても、浮気されてしまう可能性はゼロではありません。そこで今回は、「浮気性な男性」に見られる特徴を紹介するので、彼氏に当てはまっているなら注意しましょう。｜断われない性格彼氏が断われない性格なら少し注意が必要かも知れません。例えば、友達から「飲みに行こう」と突然誘われた時、断れずに出かけるタイプなら注意した方がよいかもしれません。断れない性格の男性は、女性か