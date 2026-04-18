ブラレスウェアブランド「no-bu」から、バスト位置の個人差に対応する新構造「調整パッド」が登場。従来の固定パッドでは難しかった細やかなフィット感を見直し、より自然なシルエットと快適な着心地を実現しました。軽さや通気性にもこだわり、夏でもストレスフリーに過ごせる設計に進化しています。特許出願中の新構造は、2026年4月3日発売商品より順次採用されます。 自分に合わせる新構造パッド 新開発の「調整パ