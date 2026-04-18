no-buのブラレスウェア新構造「調整パッド」で自分に合う快適な着心地へ

ブラレスウェアブランド「no-bu」から、バスト位置の個人差に対応する新構造「調整パッド」が登場。従来の固定パッドでは難しかった細やかなフィット感を見直し、より自然なシルエットと快適な着心地を実現しました。軽さや通気性にもこだわり、夏でもストレスフリーに過ごせる設計に進化しています。特許出願中の新構造は、2026年4月3日発売商品より順次採用されます。

自分に合わせる新構造パッド

新開発の「調整パッド」は、バスト位置に合わせて自由に調整できるのが特徴。卵型（長さ15cm・横幅14cm）で中央に厚みを持たせた設計により、自然な丸みをキープします。

従来の約30gから約23gへと約24％軽量化し、つけていることを忘れるほどの軽やかさを実現。縦方向19cm、横方向も微調整可能なテープ構造で、動いてもズレにくい安定感を両立しています。

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快適性と素材へのこだわり

パッドにはクッション性のあるウレタン素材を採用し、柔らかく肌当たりの良いソフトマジックテープを使用。着脱時の不快な音や硬さを排除し、快適な使い心地に仕上げました。

さらに凹凸加工により透け防止機能も維持。従来同様の安心感を保ちながら、より軽く薄手の服にもなじみやすい設計です。洗濯テストも実施済みで、繰り返し使用後も安定性が確認されています。

新作ブラレスウェアラインナップ

ブラレスT EasyCare Box

価格：11,000円

カラー：グレイッシュライトミント／ベージュ／ネイビー

ブラレスニットV

価格：13,800円

カラー：グレイッシュブルー／ブラック／レモングリーン

ブラレスニットRound

価格：13,800円

カラー：同上カラー

今回の「調整パッド」はこちらの新商品に採用されています。いずれもストレッチ素材で締め付け感を軽減し、外出にもリモートワークにも対応できる万能アイテムです。

進化するno-buブラレスウェアの心地よさ

no-buの新構造「調整パッド」は、体型やバスト位置の違いに寄り添う新しいブラレスウェアの形。軽さ・通気性・フィット感のすべてを見直し、より自然でストレスのない着心地へと進化しました。

自分に合う位置へ調整できる安心感は、日常をより自由にしてくれるはず。これからの季節に向けて、心地よさを更新する一枚として注目したいアイテムです。