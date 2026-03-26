春から初夏へと移り変わる季節にぴったりな、爽やかなスイーツが登場しました。レモンスイーツ専門店「東京レモンチェ」から新発売されるアソートボックスは、ふわふわの軽やかな生地と甘酸っぱいクリームが絶妙に調和した贅沢な一箱。3種の異なる味わいが楽しめるので、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです♡心ときめくレモンの香りに包まれる、至福のひとときを楽しんでみませ