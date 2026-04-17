世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶとＪｕｎｇＫｏｏｋが１７日放送のＴＢＳ系３時間特番「それＳｎｏｗＭａｎにやらせて下さいＳＰ」（金曜・この日は午後７時）に出演。「ＳｎｏｗＭａｎ」メンバーとスタッフなしの空間での“ガチトーク”を展開した。「ＳｎｏｗＭａｎ」に「質問があるんですけど、街中で気づかれてしまうのは大変ですか？」と日本語で問いかけたＶ。ここで深澤辰哉が「気づかれるメンバーもいるん