世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶとＪｕｎｇ Ｋｏｏｋが１７日放送のＴＢＳ系３時間特番「それＳｎｏｗ Ｍａｎにやらせて下さいＳＰ」（金曜・この日は午後７時）に出演。「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」メンバーとスタッフなしの空間での“ガチトーク”を展開した。

「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」に「質問があるんですけど、街中で気づかれてしまうのは大変ですか？」と日本語で問いかけたＶ。

ここで深澤辰哉が「気づかれるメンバーもいるんですけど、僕は１ミリも気づかれないです」と自虐的に言うと、苦笑した２人。佐久間大介が「デビューするまでは全然知られてなくて、『ああ、Ｓｎｏｗ Ｍａｎだ』ってならなかったから、今は知ってくれてるんだっていう喜びが大きい」と話したところでラウールが深澤を指して「彼はデビューするまで１５年間、練習生の期間があった」と話すと「本当？」と驚いたＶ。

Ｖが「何年にデビューですか？」と聞くと、「２０２０年。まだデビューして６年目」と深澤。Ｖは「本当ですか？」と驚き、Ｊｕｎｇ Ｋｏｏｋは「お疲れ様でした」と頭を下げていた。