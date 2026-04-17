アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・早瀬ノエルが１７日にＳＮＳを更新。キラキラ衣装ショットを公開した。インスタグラムで「４／１４日にリリースしました『メガフォン』聴いてくれてますか？」と早瀬ノエルのソロ楽曲をリリースしたことを報告。「本番で使ったメガフォンは自分でキラキラにデコりましたグッズ撮影の時はまだ未完成でまだキラキラ少し少なめだけどこの後にさらにアップデートされ