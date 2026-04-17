今回、Ray WEB編集部は、ライブ会場にいた迷惑なファンについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞ライブ会場でグッズ列に並んでいた主人公。すると突然、派手な格好の女性が割り込んできました。思わず注意すると、「にわかファンは後ろに下がりなよ」とまさかのひと言を…！周囲がざわつく中、警備員が近づいてきて事態は思わぬ展開へ！？原案：Ray WEB編集部作画：ほや助ライター R