花王のヘアケアブランド「エッセンシャル」は、「Essential Premium（エッセンシャル プレミアム）」シリーズから、2026年4月18日にディズニーデザインの限定ボトルを数量限定で発売します。HAPPYでかわいさあふれる表情が魅力 今年でブランド誕生50周年を迎える「エッセンシャル」のコラボ特別企画第1弾として、「ミッキー＆フレンズ」のキャラクターとコラボした限定デザインが登場します。"はじけるポップスイーツ・パーティー"