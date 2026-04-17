ディズニーデザインの「エッセンシャル」は4月18日発売！コンプしたくなる可愛いラインアップ

花王のヘアケアブランド「エッセンシャル」は、「Essential Premium（エッセンシャル プレミアム）」シリーズから、2026年4月18日にディズニーデザインの限定ボトルを数量限定で発売します。

HAPPYでかわいさあふれる表情が魅力

今年でブランド誕生50周年を迎える「エッセンシャル」のコラボ特別企画第1弾として、「ミッキー＆フレンズ」のキャラクターとコラボした限定デザインが登場します。

"はじけるポップスイーツ・パーティー"がテーマで、キャラクター同士が楽しむ様子が描かれています。サングラスをかけてグータッチするお茶目な姿や、キュートな表情にも注目です。



・エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー シルキー＆スムース

うるおいバリア処方で、パサつく髪にぴったり。ダメージを補修しながら湿気や摩擦から髪を守ってくれます。



・エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー グロウ＆モイスト

うねりや広がりが気になるならこちら。うるおいとまとまり感のある髪が続きます。



・エッセンシャル プレミアム ウォータートリートメントEXスムース

熱・摩擦によるダメージを補修・予防しながら、つるサラ髪へ導きます。"ドライヤー速乾効果"もポイントです。



・エッセンシャル プレミアム うるりジェリーミルク

一晩中髪をうるおいで包み込み、翌朝もぷるんとまとまり髪をキープしてくれるジェリーミルク。ベタつかず、みずみずしい使用感が特徴です。



・エッセンシャル プレミアム うるりキラリオイル

髪内部に浸透し、補修してくれるオイルです。濡れた髪にも乾いた髪にも使えます。



なお、各商品の香りは通常品と同じく「ホワイトピーチ＆ムスクの香り」です。

数量限定のため、なくなり次第販売終了します。また、店舗によっては対象商品の取扱いがない場合があります。

（C）Disney

東京バーゲンマニア編集部