「阪神−中日」（１７日、甲子園球場）阪神−中日３連戦は「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」として開催される。阪神のスタメン発表時には、大型ビジョンで特別演出がされ、選手のなりたいポケモンとその理由が発表された。一覧以下の通り。１番・中堅近本（レジギガススロースターター）２番・二塁中野（メタモン何にでも変身できるから）３番・右翼森下（ガオガエン上半身がごついから）４番・三