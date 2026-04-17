冬のワードローブに欠かせないニットですが、衣替え前にクリーニングに出すのはお財布的にもちょっと負担が大きい――。かといって、自宅で手洗いをする場合、干す時に水の重みで生地が伸びたり、型くずれしたりするのが悩ましいんですよね。そこで気になったのが、ダイソーの「型くずれ防止セーター干しネット」。ニットを“平干し”するための平らなネットは場所を取りがちですが、この商品は使わない時はコンパクトにたため