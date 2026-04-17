ニットのセルフ洗いの不安が解消！ダイソー「100円グッズ」で型崩れ知らず
冬のワードローブに欠かせないニットですが、衣替え前にクリーニングに出すのはお財布的にもちょっと負担が大きい――。かといって、自宅で手洗いをする場合、干す時に水の重みで生地が伸びたり、型くずれしたりするのが悩ましいんですよね。
そこで気になったのが、ダイソーの「型くずれ防止セーター干しネット」。ニットを“平干し”するための平らなネットは場所を取りがちですが、この商品は使わない時はコンパクトにたためて省スペース。大事なニットを、わずか110円で丁寧にケアできる優れものなんです！
◆1ネットにつき、ニット1枚の平干しができる
家で洗ったニット（セーター）やトレーナーなどを干す時に便利なのが、「型くずれ防止セーター干しネット」。型くずれが心配な衣類を平干しできるランドリーグッズです。対象は、1ネットにつきニット1枚。
広げた時のサイズは60×60×45cmと大きめですが、使わない時は直径約21cm（独自に計測）までコンパクトにたたむことができるので、場所を取りません。
「型くずれ防止セーター干しネット」110円/税込
商品サイズ：60×60×45cm
材質：ネット・ひも ポリエステル、外枠 スチール、ハンガー ポリプロピレン
◆直径21cm、厚さ2〜3cmのコンパクトサイズ
では、「型くずれ防止セーター干しネット」を詳しく見ていきます。
まずは、たたんだ状態。
直径約21cm（独自に計測）の円形で、中央がゴムで留められています。よく見ると、ネットの内側には、ひもやハンガーらしきものがしまわれている様子。
厚さは部位によって少し違ってくるけれど、だいたい2〜3cm（独自に計測）。これなら、洗濯機スペースに置いてもそれほど場所を取りませんよね。
次は、広げた状態をチェック！
◆広げる時は、両手で持ってゆっくりと…
さて次は、「型くずれ防止セーター干しネット」を広げていきます。…と、ここで注意点がひとつ。
ゴムを外すと、ねじれて収まっていた外枠がバンッと勢いよく広がる！ので、必ず両手で持ち、ゆっくり・安全に開きましょう。
※ 袋から出す時も、同じように気を付けて。
これが、広げた状態。
たたんだ状態から約3倍近い、直径60cmの円形です。外枠の厚みは、約4mm（独自に計測）。全体的に薄いけれど、ネットがピンと張っていて丈夫な印象です。
◆フックは、大きめのクリップタイプ
片手で簡単に操作できます。物干し竿にガチッと引っかけるので外れにくく、安定感も合格ライン。
フックと本体の外枠をつなぐひもは、全部で6本。もともとは3本のひもを、中央のパーツで束ねた作りになっています。
なので、吊るした後、お日様に向けて少し角度をつけたいなんて時は、ひもの長さを調整してネットを傾けることもできます。
実際に、ニットを乗せてみましょう。
◆通気性が良くて、乾きも早い！
ニットを干す時、一般的なハンガーにかけると、水の重さで生地が伸びる、肩にあとがつくなど型くずれを避けるのは至難の業…。ハンガーを2本使って、肩や胴の部分に負担がかからないようにする方法もあるけれど、手間がかかるんですよね。
それが、「型くずれ防止セーター干しネット」を使うと、ネットの上にニットを広げて乗せるだけでいいので、簡単・楽チン！
女性用のゆったりニット1枚で、ほぼジャストサイズ。
ポイントは、ニット全体をネットの上にしっかり乗せることくらい。袖がダランと垂れると伸びたり、型くずれしたりしやすくなるので、胴体部分などにフワッと乗せておきます。
型くずれを防ぐのはもちろん、もうひとつうれしかったのが通気性の良さ。ニットの上と下、どちらからも風が通りやすくて、いつもより乾くのが早く感じました。
そこで気になったのが、ダイソーの「型くずれ防止セーター干しネット」。ニットを“平干し”するための平らなネットは場所を取りがちですが、この商品は使わない時はコンパクトにたためて省スペース。大事なニットを、わずか110円で丁寧にケアできる優れものなんです！
家で洗ったニット（セーター）やトレーナーなどを干す時に便利なのが、「型くずれ防止セーター干しネット」。型くずれが心配な衣類を平干しできるランドリーグッズです。対象は、1ネットにつきニット1枚。
広げた時のサイズは60×60×45cmと大きめですが、使わない時は直径約21cm（独自に計測）までコンパクトにたたむことができるので、場所を取りません。
「型くずれ防止セーター干しネット」110円/税込
商品サイズ：60×60×45cm
材質：ネット・ひも ポリエステル、外枠 スチール、ハンガー ポリプロピレン
◆直径21cm、厚さ2〜3cmのコンパクトサイズ
では、「型くずれ防止セーター干しネット」を詳しく見ていきます。
まずは、たたんだ状態。
直径約21cm（独自に計測）の円形で、中央がゴムで留められています。よく見ると、ネットの内側には、ひもやハンガーらしきものがしまわれている様子。
厚さは部位によって少し違ってくるけれど、だいたい2〜3cm（独自に計測）。これなら、洗濯機スペースに置いてもそれほど場所を取りませんよね。
次は、広げた状態をチェック！
◆広げる時は、両手で持ってゆっくりと…
さて次は、「型くずれ防止セーター干しネット」を広げていきます。…と、ここで注意点がひとつ。
ゴムを外すと、ねじれて収まっていた外枠がバンッと勢いよく広がる！ので、必ず両手で持ち、ゆっくり・安全に開きましょう。
※ 袋から出す時も、同じように気を付けて。
これが、広げた状態。
たたんだ状態から約3倍近い、直径60cmの円形です。外枠の厚みは、約4mm（独自に計測）。全体的に薄いけれど、ネットがピンと張っていて丈夫な印象です。
◆フックは、大きめのクリップタイプ
片手で簡単に操作できます。物干し竿にガチッと引っかけるので外れにくく、安定感も合格ライン。
フックと本体の外枠をつなぐひもは、全部で6本。もともとは3本のひもを、中央のパーツで束ねた作りになっています。
なので、吊るした後、お日様に向けて少し角度をつけたいなんて時は、ひもの長さを調整してネットを傾けることもできます。
実際に、ニットを乗せてみましょう。
◆通気性が良くて、乾きも早い！
ニットを干す時、一般的なハンガーにかけると、水の重さで生地が伸びる、肩にあとがつくなど型くずれを避けるのは至難の業…。ハンガーを2本使って、肩や胴の部分に負担がかからないようにする方法もあるけれど、手間がかかるんですよね。
それが、「型くずれ防止セーター干しネット」を使うと、ネットの上にニットを広げて乗せるだけでいいので、簡単・楽チン！
女性用のゆったりニット1枚で、ほぼジャストサイズ。
ポイントは、ニット全体をネットの上にしっかり乗せることくらい。袖がダランと垂れると伸びたり、型くずれしたりしやすくなるので、胴体部分などにフワッと乗せておきます。
型くずれを防ぐのはもちろん、もうひとつうれしかったのが通気性の良さ。ニットの上と下、どちらからも風が通りやすくて、いつもより乾くのが早く感じました。