カブトムシカブトムシの恋は一度きり―？昆虫の雌は複数の雄と交尾することが一般的だが、カブトムシの雌は一生で一度しか交尾しないとの研究結果を、山口大の小島渉准教授（動物生態学）らのグループが17日までに国際学術誌に発表した。交尾を終えた雌は雄を激しく蹴り飛ばすなどして“拒絶”、「メリットが釣り合わないからではないか」としている。グループは未交尾の雌のカブトムシ85匹で実験。1回目は全ての雌が交尾し