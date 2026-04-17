日中の最高気温は３９・９度まで上昇し、日傘を差す人の姿も多く見られた海老名市内＝２０２５年８月５日午後２時１０分ごろ、海老名駅前気象庁は１７日、最高気温４０度以上の日の名称を「酷暑日」と決め、使用を開始した。１３の名称案を示して実施したアンケートで最も多い票数を集め、日本語や気象などの専門家からも適切との意見が多かったという。国内では２０１８年以降、４０度以上を毎年観測しており、同庁は「危険な暑