お笑いタレント、キンタロー。（44）が17日までにXを更新。歌手浜崎あゆみのものまねをめぐり、決意表明を行った。キンタロー。は、8日にスタートしたツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026」の初日に、浜崎に扮（ふん）した「奇跡の2等身バージョンのayu」としてサプライズ出演。浜崎は自身のインスタグラムでツーショットを公開し、「自分のステージでTAと一緒にレアな環境でゲラゲラ笑えた事がとても幸せでした！！」とつづっ