好きな男性が「好き」と言葉にしてくれない。でも、なぜか不安にならなかったり。そんな関係に心当たりはありませんか？男性は本命相手には、言葉以上に“行動”で愛情を伝えようとしています。小さな約束を“当たり前に守る”男性は本命相手には丁寧に日常を積み重ねていこうとします。「連絡するね」「今度行こう」といった小さな約束を、特別なこととしてではなく自然に守るでしょう。これが、信頼として伝わってきているのです