読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！明日は友人と遊ぶ約束の日。しかし、連絡が取れないまま時間だけが過ぎていきます。心配と苛立ちのなかで発覚したのは、思いもよらない事実でした――。楽しみだった約束の前日、返ってこない返信明日は楽しみにしていた、友人とのお出かけの日。私は朝から、服装や行き先を考えながらワクワクしていました。夜になり、待ちあわせの時間や場所を決めようと友人にメッセージを送ります