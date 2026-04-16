【衝撃結末】明日遊ぶ約束なのに未読無視…心配していたら、SNSでまさかのライブ配信中！？待ち続けた末に届いた“ありえないひと言”とは…！

読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！明日は友人と遊ぶ約束の日。しかし、連絡が取れないまま時間だけが過ぎていきます。心配と苛立ちのなかで発覚したのは、思いもよらない事実でした――。

明日は楽しみにしていた、友人とのお出かけの日。私は朝から、服装や行き先を考えながらワクワクしていました。

夜になり、待ちあわせの時間や場所を決めようと友人にメッセージを送ります。あとは返信を待つだけ――のはずでした。

しかし、いくら待っても返信は来ません。既読すらつかず、画面は沈黙したまま。

なにかあったのではと不安になる一方で、時間が経つにつれて焦りや苛立ちも募っていきました。