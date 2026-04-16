【衝撃結末】明日遊ぶ約束なのに未読無視…心配していたら、SNSでまさかのライブ配信中！？待ち続けた末に届いた“ありえないひと言”とは…！
読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！明日は友人と遊ぶ約束の日。しかし、連絡が取れないまま時間だけが過ぎていきます。心配と苛立ちのなかで発覚したのは、思いもよらない事実でした――。
楽しみだった約束の前日、返ってこない返信
明日は楽しみにしていた、友人とのお出かけの日。私は朝から、服装や行き先を考えながらワクワクしていました。
夜になり、待ちあわせの時間や場所を決めようと友人にメッセージを送ります。あとは返信を待つだけ――のはずでした。
しかし、いくら待っても返信は来ません。既読すらつかず、画面は沈黙したまま。
なにかあったのではと不安になる一方で、時間が経つにつれて焦りや苛立ちも募っていきました。
SNSで発見した信じられない行動
気を紛らわせようと、何気なくSNSを開いたときのこと。タイムラインに、見慣れたアイコンが表示されました。
それは――返信を待っている友人のアカウント。
しかもリアルタイムでライブ配信中でした。
メッセージは未読のままなのに、楽しそうに配信で視聴者と会話している姿に、思わず目を疑いました。
心配していた自分がバカみたいに思えて、悲しみよりも怒りが込み上げてきたのです。
主人公は、無事に友人とお出かけすることができるのでしょうか...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部