【衝撃結末】明日遊ぶ約束なのに未読無視…心配していたら、SNSでまさかのライブ配信中！？待ち続けた末に届いた“ありえないひと言”とは…！

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読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！明日は友人と遊ぶ約束の日。しかし、連絡が取れないまま時間だけが過ぎていきます。心配と苛立ちのなかで発覚したのは、思いもよらない事実でした――。

楽しみだった約束の前日、返ってこない返信

明日は楽しみにしていた、友人とのお出かけの日。私は朝から、服装や行き先を考えながらワクワクしていました。

夜になり、待ちあわせの時間や場所を決めようと友人にメッセージを送ります。あとは返信を待つだけ――のはずでした。

しかし、いくら待っても返信は来ません。既読すらつかず、画面は沈黙したまま。

なにかあったのではと不安になる一方で、時間が経つにつれて焦りや苛立ちも募っていきました。

SNSで発見した信じられない行動

気を紛らわせようと、何気なくSNSを開いたときのこと。タイムラインに、見慣れたアイコンが表示されました。

それは――返信を待っている友人のアカウント。

しかもリアルタイムでライブ配信中でした。

メッセージは未読のままなのに、楽しそうに配信で視聴者と会話している姿に、思わず目を疑いました。

心配していた自分がバカみたいに思えて、悲しみよりも怒りが込み上げてきたのです。

主人公は、無事に友人とお出かけすることができるのでしょうか...！？

原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部