エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【合計金額１７万円】数ヶ月に１度のドンキホーテへ買い出しへ出かけたら合計金額高すぎておびえたけど確実に暮らしは豊かになってる現実』の動画を投稿。様々な購入品を紹介してくれました。中には美容系アイテムを紹介してくれた場面も。【関連記事】エミリン「もう最強」購入した保湿力抜群のクリーム系シートマスク■美容液動画内に登場したのがこちら。Anua/PDRNヒア