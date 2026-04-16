​​エミリン「これが好き」肌の変化を実感したリピ使いの美容液

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【合計金額１７万円】数ヶ月に１度のドンキホーテへ買い出しへ出かけたら合計金額高すぎておびえたけど確実に暮らしは豊かになってる現実』の動画を投稿。様々な購入品を紹介してくれました。中には美容系アイテムを紹介してくれた場面も。

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■美容液

動画内に登場したのがこちら。

Anua/PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム 税込3,450円（公式サイトより）

肌への保湿はもちろんツヤ感も叶う美容液。

大松さんはこちらを「これ大好きな美容液」とコメントしながら紹介。

続けて「これがね、アヌアの中で好きな美容液です」「いろんなやつ使ってるんだけど、これが好き」と話し、リピート使いの美容液だとも紹介。

また、その使用感についても「これ塗ってる時、肌の調子がいい感じがする」と肌の変化を感じていると語っていました！

■動画もチェック

動画内ではその他にも様々な購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。