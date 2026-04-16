セブン-イレブン各店では、2026年4月16日から22日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンが開催中です。4月14日から始まった"ひとつ買うとひとつもらえる"キャンペーンは以下の通り。・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・セブン-イレブン「ポテトチップス」の無料券も1つめの対象商品は、森永「ダースミルク」「白いダース」です。どちらか1個を購入すると、「ハイチュウ グレープ」「ハイ