ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』で主人公の坪倉あゆみを演じる木南晴夏さんと謎多きイタリアンシェフのKeiを演じる高杉真宙さんに、役作りや作品の魅力などをインタビュー！マガジンハウスと共同テレビがタッグを組み、原作漫画を共同開発。作画を手がけるのは累計500万部を突破した『にぶんのいち夫婦』の漫画家・黒沢明世。今作は同じ骨格とテーマを軸に、“繊細な描写＆文字”で織り成す漫画と“生身のリアル感”で迫るドラマ