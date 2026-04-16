【木南晴夏×高杉真宙】原作漫画連載とドラマ放送を並行して楽しめる画期的な試み『今夜、秘密のキッチンで』

ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』で主人公の坪倉あゆみを演じる木南晴夏さんと謎多きイタリアンシェフのKeiを演じる高杉真宙さんに、役作りや作品の魅力などをインタビュー！

マガジンハウスと共同テレビがタッグを組み、原作漫画を共同開発。作画を手がけるのは累計500万部を突破した『にぶんのいち夫婦』の漫画家・黒沢明世。今作は同じ骨格とテーマを軸に、“繊細な描写＆文字”で織り成す漫画と“生身のリアル感”で迫るドラマによって2つの異なる展開を進行していくという、画期的な試みとなる。

── お互いの印象を教えてください。

木南 以前ドラマでご一緒したことがあるのですが、共演シーンはほとんどなくて。真宙くんは物静かで喋ってくれないと思っていました。でも今日お会いして、前に真宙くんが出ていたドラマが好きで、その作品の役作りや撮影のことをいろいろ聞いたら気さくに返してくれました。

高杉 木南さんは、話してみて穏やかで素敵な方だと思いました。

木南 嬉しいです。乗馬が好きだという共通点もありましたね。

── 脚本を読んだ時の感想や、それぞれの役の印象を教えてください。

木南 元女優で今は専業主婦のあゆみは、夫からモラハラを受けているという特殊な設定ではありますが、ある日イタリアンシェフのKeiと出会い、その料理に魅せられながら心癒されたり自立していくという物語。みなさんに勇気や元気を与えられるといいなと思っています。

高杉 Keiは薬膳に詳しくて、料理であゆみさんの心をほぐしていく。見てくださるみなさんの心も解放されればいいなと。いま分厚いイタリア料理の教本を見ながら、勉強中です。手元が映ることも多いので、ハンドクリームを塗りながら。

木南 それも役作りですね。私は横に立って料理を教わる立場なので料理の練習がなくてホッとしています（笑）。もともとごはんが出てくる作品が大好きなので、どんな料理が出てくるか視聴者のみなさんと一緒に楽しみたいです。

高杉 イタリアンに薬膳の要素もあるので、カラダと心の両方の健康に気を使えるような、美味しそうな料理を作りたいです。

木南 ラブストーリーですが、謎めいたKeiの正体を解いていくようミステリー要素もあって。物語にどんどん引き込まれていくはずです。

高杉 ハラハラする展開もあるかもしれませんが、会社や家庭などいろんなところで、みなさんが日々抱えるストレスを少しでも癒せる作品になれば嬉しいですね。

木南 あと、ドラマと原作の漫画が同時進行するのも新鮮。物語や設定は違うのでアナザーストーリー的に両方楽しんでいただきたいです。

高杉 漫画がきっかけで、もしくはドラマがきっかけで両方楽しんでいただけたら嬉しいです。

──（取材時は）クランクイン前だそうですがどんなお気持ちですか。

高杉 夏休みの宿題が終わらないとか、テストの前日のようなそわそわした気持ちです。こういうのっていくら事前に準備しても拭えなくて。

木南 わかります。自分の想像と、実際の現場の動きが合致するのかな、みたいな不安も多少。でも現場が大好きなので、インしちゃえば楽しいがどんどん勝っていくと思います。

── なるほど。ところでお二人のご褒美となる食べ物とは？

木南 この前、無性にアイスが食べたくなって買いに行きました。何かを急に欲した時、それを自分に与えてあげるのはご褒美だと思います。そういうのってだいたいジャンクなものですが…（笑）。

高杉 僕は晩ごはんのあとのデザート。コンビニスイーツでもお土産のお菓子でもなんでもいいですが、一日の締めで食べるのがご褒美です。

── あゆみにとって心落ち着くパントリーのような場所や、オンオフの切り替えになる場所は？

高杉 ゲームが趣味なのでパソコンの前ですね。そこに座っちゃえばオンオフも自動的に切り替えられます。

木南 私は、無駄な動画の観賞。

高杉 無駄な…（笑）。

木南 ドラマや映画を観ると集中しちゃうので、頭を空っぽにしてショート動画なんかを見る時間はすごく贅沢に思えます。

高杉 わかります。普段は情報を入れなければいけないぶん何も考えない時間って結構重要なんですよね。

木南晴夏

きなみ・はるか 1985年8月9日生まれ、大阪府出身。近年の主な出演作に、ドラマ『ブラッシュアップライフ』『うちの弁護士はまたしても手がかかる』、映画『アンダーニンジャ』『愚か者の身分』など。

高杉真宙

たかすぎ・まひろ 1996年7月4日生まれ、福岡県出身。近年の主な出演作に、ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』、主演映画『架空の犬と嘘をつく猫』など。現在、連続ドラマW『BLOOD&SWEAT』（WOWOW）が放送・配信中。

information

『今夜、秘密のキッチンで』

夫の渉（中村俊介）によるモラハラに悩まされている、元女優の坪倉あゆみ（木南晴夏）。ある日イケメンシェフのKei（高杉真宙）と出会い、夜にイタリアン薬膳の料理レッスンを受けることに…。4月9日より毎週木曜22:00〜、フジテレビ系にて放送。

CHECK！

原作漫画連載とドラマ放送を並行して楽しめる！

現在、マガジンハウスのWeb漫画サイト・SHURO、各電子書店にて1〜2話まで配信中！ Ⓒ黒沢明世/共同テレビジョン/マガジンハウス