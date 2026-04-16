「励ましのつもりだったのに、なぜ？」。新人指導のなかでかけた一言が、思いがけず“ハラスメント”と受け止められてしまった……。今回は、そんな価値観のずれを感じてしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆新入社員のボソボソ語尾が気になる会社員の辻佳苗さん（仮名・30歳）は、4月に配属された男性新入社員・山田さん（仮名・23歳）の話し方が気になっていました。取引先や上司への受け答えでも語尾が崩れて聞こえ