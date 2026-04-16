◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥《12回戦》WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人（2026年5月2日東京ドーム）米ロサンゼルスで強化合宿を行っている前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人が、15日までにスポニチなどの取材に応じた。来月2日の井上尚弥戦に向けて、10キロの重りを背負ったシャドーボクシングを行うなど超ハードメニューをこなしている。絶対王者からのKO勝ちを見据え