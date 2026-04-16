アカデミー賞の視覚効果賞をアジアで初受賞した「ゴジラ−１．０」の２年後を描く続編「ゴジラ−０．０（マイナスゼロ）」（１１月３日公開）の最新ビジュアルが１５日、解禁された。ティザー映像も公開され、自由の女神像の後ろを歩くゴジラの姿もちらり。アメリカに上陸するとみられ、さらなる物語の広がりを感じさせる。山崎貴監督が１４日（日本時間１５日未明）に米ラスベガスで開催された世界最大級の映画コンベンション