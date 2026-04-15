フリルつきのパンツは、1枚あるだけでコーデがぐっと華やぐ優秀アイテム。そこで今回は中川紅葉とともに、華やかさもこなれ感もゲットできる「フリルつきスラックス」の着回しテクを4つお届けします。着こなし次第で表情が変わる旬のスタイリングを最後までチェックして、春のおしゃれを楽しんで♡Item 着回すアイテムはこちら♡フリルつきスラックスメンズライクに決まりがちなパンツも、フリルつきでまわりと差がつく