ガーリーにもきれいめにもハマる♡ まわりと差がつく【フリルつきスラックス】着回しコーデ4選

写真拡大 (全6枚)

フリルつきのパンツは、1枚あるだけでコーデがぐっと華やぐ優秀アイテム。そこで今回は中川紅葉とともに、華やかさもこなれ感もゲットできる「フリルつきスラックス」の着回しテクを4つお届けします。着こなし次第で表情が変わる旬のスタイリングを最後までチェックして、春のおしゃれを楽しんで♡

Item 着回すアイテムはこちら♡

フリルつきスラックス

メンズライクに決まりがちなパンツも、フリルつきでまわりと差がつく。

フリルつきスラックス 15,955円／ROSE FRANTZ（HANA SHOWROOM）

Cordinate シャツレイヤードでつくるこなれガール

ブルーシャツを重ねたほんのりハンサムが今っぽい♡

フリルつきスラックスは着回し。キャミソール（カーディガンとキャミソールのセット）12,100円／rienda（バロックジャパンリミテッド）ブルーシャツ 3,990円／UNIQLO リング（3個セット）2,420円／アネモネ（サンポークリエイト）

Cordinate チェックジャケットの大人っぽコーデ

チェックジャケットとあわせて、こなれたきれいめスタイルが即完成♡

フリルつきスラックスは着回し。ブルーシャツ 3,990円／UNIQLO チェックジャケット 24,900円／MANGO バッグ 8,998円／SLY（バロックジャパン リミテッド）スニーカー 17,600円／プラス ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Cordinate キャミあわせで作る抜け感フェミニンコーデ

やわらかなトップスとあわせれば、フリルパンツの可愛さも引き立つ♡

フリルつきスラックスは着回し。カーディガン（カーディガンとキャミソールのセット）12,100円／rienda（バロックジャパンリミテッド）キャミソール 4,950円／COCO DEAL（ココ ディール）カチューシャ 7,700円／CA4LA

Cordinate シンプル配色で叶える洗練カジュアル

ブルーシャツをさらっと着こなして、爽やかに大人っぽく♡

フリルつきスラックスは着回し。ブルーシャツ 3,990円／UNIQLO 

撮影／藤原宏（Pygmy Company）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

あわせて読みたい

💖あわせる小物次第で印象チェンジ♡ 女性らしさ抜群の「レースワンピース」着回しテク