ガーリーにもきれいめにもハマる♡ まわりと差がつく【フリルつきスラックス】着回しコーデ4選
ガーリーにもきれいめにもハマる♡ まわりと差がつく【フリルつきスラックス】着回しコーデ4選
フリルつきのパンツは、1枚あるだけでコーデがぐっと華やぐ優秀アイテム。そこで今回は中川紅葉とともに、華やかさもこなれ感もゲットできる「フリルつきスラックス」の着回しテクを4つお届けします。着こなし次第で表情が変わる旬のスタイリングを最後までチェックして、春のおしゃれを楽しんで♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
フリルつきスラックス
メンズライクに決まりがちなパンツも、フリルつきでまわりと差がつく。
Cordinate シャツレイヤードでつくるこなれガール
ブルーシャツを重ねたほんのりハンサムが今っぽい♡
Cordinate チェックジャケットの大人っぽコーデ
チェックジャケットとあわせて、こなれたきれいめスタイルが即完成♡
Cordinate キャミあわせで作る抜け感フェミニンコーデ
やわらかなトップスとあわせれば、フリルパンツの可愛さも引き立つ♡
Cordinate シンプル配色で叶える洗練カジュアル
ブルーシャツをさらっと着こなして、爽やかに大人っぽく♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
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